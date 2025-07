I carabinieri della Stazione di Mezzano unitamente a quelli della Compagnia di Ravenna, nel primo pomeriggio di ieri 22 luglio, hanno arrestato in flagranza di reato un cittadino marocchino, 43enne, pregiudicato, disoccupato, già noto alle forze dell’ordine, dopo che lo stesso aveva appena rubato un’autovettura Mazda parcheggiata sulla pubblica via a Mezzano.

Erano le 12.30 circa quando una coppia di Mezzano, giunta davanti alla propria abitazione, a bordo della propria auto completa di carrello carico di due motociclette, si stava accingendo ad accedere alla proprietà, quando in un attimo, il ladro, approfittando di una breve distrazione, saliva a bordo del veicolo e si allontanava velocemente.

Il proprietario, accortosi subito del furto, inseguiva a piedi il malvivente che nel frattempo rimaneva bloccato nel traffico cittadino, riuscendo a salire sul mezzo.

Dopo una breve colluttazione con il ladro, il proprietario riusciva a sfilare le chiavi dal cruscotto, costringendolo ad abbandonare il mezzo e darsi alla fuga.

In quel mentre, una pattuglia dei Carabinieri in transito, richiamata da alcune persone presenti, appreso l’accaduto si ponevano all’inseguimento del fuggitivo, riuscendo a bloccarlo e arrestarlo per tentata rapina.

Il proprietario dell’autovettura che riportava lesioni, veniva soccorso dai sanitari del 118 e trasportato presso il pronto soccorso dell’ospedale civile di Ravenna per le cure del caso.

Nel corso della successiva udienza tenutasi questa mattina presso il Tribunale di Ravenna, il Giudice ha convalidato l’arresto e disposto l’accompagnamento dello straniero presso il carcere di Ravenna.