Nella tarda serata di ieri i Carabinieri della Stazione di Castel Bolognese hanno arrestato un cittadino italiano di origine brasiliana, colto sul fatto mentre tentava di mettere a segno due furti nel centro cittadino.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti reati contro il patrimonio, ha cercato prima di forzare la saracinesca di una piccola edicola nei pressi della stazione ferroviaria, utilizzando un martello e uno scalpello. Subito dopo ha tentato di scassinare, con le stesse modalità, l’ingresso di un chiosco che vende prodotti alimentari poco distante.

Grazie al costante monitoraggio del territorio, i militari dell’Arma sono intervenuti tempestivamente, sorprendendo e bloccando il malvivente prima che riuscisse a portare via alcunché. L’uomo è stato arrestato per furto aggravato continuato e trattenuto nelle camere di sicurezza della caserma in attesa del processo con rito direttissimo, previsto per la mattinata odierna.