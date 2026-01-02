Nel contesto delle festività natalizie, l’Arma Manfreda ha intensificato i controlli sul territorio per garantire prevenzione e sicurezza. Durante uno di questi servizi, i militari della Stazione Carabinieri di Brisighella hanno denunciato in stato di libertà un uomo di 44 anni, residente a Faenza, responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo, fermato alla guida della sua autovettura, dopo aver tentato di eludere il controllo di una pattuglia, è stato trovato nella disponibilità di più di 50 grammi di sostanza stupefacente, in parte rinvenuta sull’auto e in parte ritrovata al termine della perquisizione casalinga.

Nella stessa tarda serata, nell’ambito di un servizio coordinato di controllo del territorio, i carabinieri del nucleo radiomobile di Faenza hanno denunciato in stato di libertà un cittadino straniero di 36 anni per oltraggio e violenza a pubblico ufficiale e lo hanno sanzionato per ubriachezza molesta. L’uomo, in stato di alterazione, si trovava nell’abitato di Brisighella, dove stava importunando vari residenti che si sono visti costretti a richiedere l’intervento dell’Arma. I militari intervenuti sono divenuti a loro volta le vittime dell’atteggiamento offensivo e minaccioso dell’uomo, che per questo è stato accompagnato presso i locali della Compagnia Manfreda per procedere nei suoi confronti.