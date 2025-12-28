Prosegue con costanza l’attività di controllo del territorio da parte della Polizia di Stato nel periodo delle festività natalizie. Nella giornata di ieri, gli agenti dell’U.P.G.S.P. della Questura di Ravenna hanno arrestato un uomo per resistenza a pubblico ufficiale e tentato furto aggravato.

L’episodio si è verificato in una via del centro storico, dove un cittadino marocchino di 34 anni stava tentando di rubare una bicicletta elettrica. Alla vista degli operatori, intervenuti tempestivamente sul posto, l’uomo ha cercato di sottrarsi al controllo opponendo resistenza.

Condotto negli uffici della Questura per gli accertamenti di rito, il soggetto, risultato regolarmente presente sul territorio nazionale, è stato denunciato e arrestato per i reati contestati. Informata l’autorità giudiziaria, è stato successivamente collocato nelle camere di sicurezza della Questura, in attesa del giudizio per direttissima previsto nella giornata odierna.

L’intervento rientra nel più ampio programma di intensificazione dei servizi di controllo del territorio predisposto dalla Polizia di Stato per garantire maggiore sicurezza alla cittadinanza durante il periodo natalizio.