Il tentato furto in un noto chiosco di Faenza si è concluso molto negativamente per una 32enne. La donna infatti è stata ferita dal titolare dell’attività con un coltello ed è stata costretta a ricorrere alle cure dell’ospedale manfredo con ferite alle gambe, non gravi (venti giorni di prognosi). Sull’intera vicenda, riportata oggi in edicola da Il Resto del Carlino, dovranno far luce i Carabinieri di Faenza. La donna ora però è stata denunciata per tentato furto in concorso con un uomo di 55 anni.

Denunciato anche il proprietario del chiosco, un 54enne, per lesioni aggravate e porto abusivo di arma. L’episodio è avvenuto intorno alle 5 di mattina di lunedì. È stato lo stesso 54enne a chiamare i Carabinieri di Faenza, prima di intervenire, dopo aver sorpreso i due complici. L’uomo, nell’ultimo periodo, è già stato vittima di altri furti, con relativi danneggiamenti all’attività. Per la ricostruzione dei fatti, per capire come si è arrivati all’accoltellamento e la dinamica della colluttazione, gli inquirenti potranno avvalersi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza.