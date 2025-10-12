Momenti concitati intorno alle 18.30 di sabato nel negozio OVS di via di Roma a Ravenna, dove un tentativo di furto si è trasformato in una vera e propria fuga rocambolesca.

Un giovane, descritto come un cittadino marocchino di circa 20 anni, è stato notato dalla guardia giurata del punto vendita mentre cercava di impossessarsi di alcuni capi d’abbigliamento. L’addetto alla sicurezza è intervenuto per bloccarlo e nel frattempo ha chiesto l’intervento della Polizia.

Pochi istanti prima dell’arrivo della pattuglia, il ragazzo è riuscito però a divincolarsi e scappare, spruzzando spray al peperoncino contro chi tentava di fermarlo. Testimoni riferiscono che indossava una maglietta della Nazionale italiana.

L’allarme è stato immediatamente diramato alle volanti in zona e, dopo una breve fuga in direzione della stazione ferroviaria, il giovane è stato individuato, bloccato e arrestato dagli agenti.

L’episodio ha destato preoccupazione tra clienti e passanti, ma nessuno avrebbe riportato ferite gravi. Il ventenne dovrà ora rispondere dei reati di tentato furto e resistenza a pubblico ufficiale.