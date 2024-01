Un 24enne è stato arrestato per tentato omicidio. L’uomo dopo una lite con la fidanzata ha tentato di buttarla dalla finestra. E stato l’intervento del padre che ha evitato la tragedia.

L’episodio risale a dicembre, ma i fatti sono emersi solo ora dopo l’interrogatorio.

Come riportano il Resto del Carlino e Corriere di Romagna, in edicola oggi, il giovane tossicodipendente, ha fatto parziali ammissioni, dicendo di volersi curare per la propria tossicodipendenza.

I due si frequentavano dal 2018 e nel 2019 hanno avuto problemi con la giustizia, quando sono stati arrestati per coltivazione di marijuana. Si sono poi trasferiti in Spagna, e la loro relazione è finita dopo una violenta lite.

Nel 2023 i due si sono rimessi insieme, e hanno iniziato a convivere a Brisighella, nella casa del padre del 24enne, ma l’uso di droga, attualmente eroina, era sempre la causa di liti e violenza, sia nei confronti della fidanzata sia nei confronti del padre, a cui chiedeva soldi minacciandolo.

Come riportano le due testate locali, il 24enne aveva trovato un lavoro a dicembre, mentre la ragazza si manteneva attraverso la piattaforma OnlyFans.

Dopo la lite di dicembre lui è stato arrestato e adesso deve rispondere per diversi reati, maltrattamenti in famiglia e lesioni, tentato omicidio e estorsione ai danni del padre