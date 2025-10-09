Momenti di paura nella notte a Massa Lombarda, dove i Carabinieri hanno arrestato un 21enne responsabile di una serie di tentativi di incendio nel centro abitato. Il giovane avrebbe cercato di appiccare le fiamme a fioriere, tende esterne di due bar, cassonetti dei rifiuti e persino a un contenitore per la carta situato nei pressi di un distributore di benzina, con il rischio concreto di provocare un’esplosione.

Tutto è iniziato intorno alle 4 del mattino, quando in pochi minuti sono stati segnalati diversi focolai. L’intervento congiunto dei Carabinieri di Massa Lombarda, di Bagnacavallo, dell’Aliquota Radiomobile di Lugo e dei Vigili del Fuoco di Lugo ha permesso di contenere gli incendi ed evitare che si propagassero a esercizi commerciali e abitazioni.

Determinante è stato il passaggio di una pattuglia che ha notato le fiamme vicino al distributore: i militari, con un estintore, hanno iniziato a spegnere l’incendio e chiamato rinforzi. Nel frattempo, altri Carabinieri, forti della conoscenza del territorio, hanno individuato il presunto autore — già noto alle forze dell’ordine — raggiungendolo nella sua abitazione.

All’interno della casa sono stati rinvenuti indumenti e strumenti utilizzati per appiccare il fuoco, confermando la sua responsabilità. Il giovane, già denunciato a luglio per episodi simili, è stato arrestato e condotto nel carcere di Ravenna su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.