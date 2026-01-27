Nel pomeriggio di lunedì 26 gennaio, agenti dell’Ufficio Pronto Intervento della Polizia Locale di Ravenna hanno proceduto a fermare un ragazzo, colto in flagranza di reato. L’intervento è scattato dopo la segnalazione di un passante, che ha riferito alla pattuglia in transito di un giovane intento a forzare la porta d’ingresso di un negozio di via Cairoli. Gli agenti hanno raggiunto l’uomo, pochi istanti dopo, sorprendendolo effettivamente nel tentativo di forzare la porta, utilizzando un coltello.

L’autore, un 22enne di origine egiziana, già conosciuto alle forze dell’ordine, gravato da un divieto di dimora nella provincia di Ravenna e da rintraccio per esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere per precedenti reati, è stato accompagnato al Comando. Sequestrato anche il coltello, caratterizzato da una lama di 11 cm.

Il ragazzo è stato trasferito alla Casa Circondariale di Ravenna e denunciato per i reati di tentato furto con scasso e detenzione di armi improprie atte ad offendere.