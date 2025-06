La Regione Emilia-Romagna ha assegnato al Comune di Cervia un finanziamento complessivo di 455 mila euro, che contribuirà a realizzare una tensostruttura ad archi per lo svolgimento di attività sportive presso la scuola secondaria di I° grado Ressi Gervasi in via Caduti per la Libertà.

La tensostruttura, che verrà realizzata occupando una parte dell’area verde presente sul retro della scuola, ospiterà un moderno impianto polifunzionale illuminato, riscaldato, provvisto di spogliatoi e servizi igienici e alimentato da un impianto fotovoltaico, in grado di accogliere diverse discipline sportive, a beneficio di studenti, associazioni e cittadini di ogni età.

Il finanziamento rientra nell’ambito dell’Accordo per lo sviluppo e la coesione tra la Presidenza del consiglio dei ministri e la Regione Emilia-Romagna per la programmazione delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027, che ha stanziato 20 milioni di euro per realizzare 49 progetti che miglioreranno il patrimonio impiantistico sportivo regionale.

Si procederà prossimamente con il bando per l’affidamento dell’opera, a cui seguirà l’inizio dei lavori.

Il sindaco Mattia Missiroli e il vicesindaco con Delega allo Sport Gianni Grandu hanno dichiarato:

«Desideriamo ringraziare la Regione Emilia-Romagna per questo importante contributo, che ci permette di realizzare a Cervia una nuova struttura moderna e funzionale, a servizio dell’intera comunità. Si tratta di un intervento atteso da tempo, che offrirà nuove opportunità alle numerose associazioni sportive del territorio, garantendo spazi adeguati per lo svolgimento delle loro attività. Al tempo stesso, la tensostruttura rappresenterà un importante valore aggiunto per la scuola, consentendo agli alunni di svolgere le attività motorie in un ambiente idoneo e confortevole. Un investimento concreto sul benessere e sulla qualità della vita dei nostri cittadini».