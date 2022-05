Carlotta Ragazzini (Lo Sport è Vita Onlus) oro ai Campionati Italiani di Riccione nel doppio femminile di Tennis Tavolo in coppia con Michela Brunelli (Tennistavolo Castel Goffredo).

Nella sfida conclusiva Brunelli e Ragazzini hanno battuto per 3-0 (16-14, 11-3, 11-8) Marina Misceo (Circolo Tennistavolo Molfetta), solo 12 anni, e Beatrice Pusineri (Tennistavolo Silver Lining), teste di serie n. 1 del torneo. Per Michela Brunelli, 47 anni, si tratta del terzo titolo italiano dopo le vittorie del 2007 e del 2010.

Nel primo parziale la veronese e la faentina sono risalite da 1-3 a 4-4 e da 5-8 a 8-8, non hanno sfruttato tre set-point e ne hanno annullati due alle avversarie, prima di chiudere alla loro quarta chance.

La seconda frazione è stata invece un monologo di Brunelli e Ragazzini. Nella terza si è nuovamente lottato e dall’8-8 Michela e Carlotta hanno messo in carniere gli ultimi tre scambi.

Completano il podio Angelica Parrilli, sconfitte in semifinale per 3-1 (11-7, 9-11, 8-11, 10-12) da Brunelli e Ragazzini, e Carlotta Lavoratti (Tennistavolo Don Bosco Varazze) e Sara Truono (Bernini Tennistavolo Livorno), superate per 3-0 (3-11, 6-11, 7-11) da Misceo e Pusineri.