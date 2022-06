Ancora un successo per Carlotta Ragazzini nel tennis tavolo. La giovane faentina è impegnata in queste ore in campo internazionale, a Ostrava (Repubblica Ceca), dove si sono appena concluse le gare di singolare dell’ ITFF Czech Para Open.

L’Italia nelle prime gare ha già conquistato due ori, un argento e due bronzi. Una delle medaglie più prestigiose è arrivata proprio da Carlotta Ragazzini che in classe 2-3, in semifinale, ha battuto per 3-1 (10-12, 11-4, 11-4, 11-8) la croata Helena Dretar Karic e in finale ha superato per 3-0 (11-5, 11-8, 11-6) la slovacca Alena Kanova, ripetendo il risultato ottenuto a Podgorica, in Montenegro, nell’ultimo torneo.

In classe 2, invece, Giada Rossi, ha incontrato Kanova (classe 3) in semifinale e ha ceduto per 3-0 (7-11, 8-11, 8-11).

Le due ragazze de Lo Sport è Vita Onlus hanno proseguito sul fronte internazionale il loro percorso da podio, a pochi giorni dalla trionfale partecipazione ai Campionati Italiani di Rimini, nei quali Carlotta ha conquistato quattro ori e Giada due ori e un bronzo, per un totale societario di sei titoli tricolori, due argenti e un bronzo, che ha fruttato il primo posto nel medagliere.

Nel pomeriggio sono in corso le gare di doppio: Ragazzini e Rossi saranno impegnate in classe WD5