Sempre più largo ai giovani. È il denominatore comune che accompagnerà anche la nona avventura (la terza consecutiva dopo la promozione centrata a fine 2022) del Circolo Tennis Massa Lombarda in serie A1 maschile.

Dopo l’iscrizione dei club affiliati nei termini previsti dal regolamento, la Federazione Italiana Tennis e Padel ha ufficializzato la composizione degli organici delle 16 formazioni che prendono parte al massimo campionato, al via domenica 5 ottobre con la fase a gironi con formula andata e ritorno che si protrarrà fino al 9 novembre. Ebbene, in casa romagnola il gruppo capace di conquistare la salvezza nell’autunno scorso, imponendosi nello spareggio play-out con il Parioli Roma, viene ampliato con alcuni innesti mirati all’insegna della linea verde, scelti in particolare tra le nuove leve più promettenti del panorama nazionale, ed elementi in grado di mettere a disposizione un prezioso bagaglio di esperienza.

Nel rinnovare la propria sfida come Davide ai vari Golia dell’elite del tennis nazionale, il capitano Michele Montalbini potrà innanzitutto contare ancora su Giulio Zeppieri (nel 2024 bloccato da un infortunio al polso con conseguente operazione) e Francesco Forti (26enne di Cesenatico pure lui frenato nella passata stagione da fastidiosi problem fisici), così come sui cosiddetti ‘vivaio’ Lorenzo Rottoli (classe 2002), Pietro Ricci (17 anni) e Matteo Ceppi (under 16), oltre agli altri giocatori confermati come Stefano Galvani, i fratelli Umberto Maria e Filippo Giovannini e soprattutto lo sloveno Blaz Kavcic, fondamentale lo scorso anno anche se ormai si dedica all’attività di coach a tempo pieno.

A questi si aggiungono cinque nuovi tesserati, anche se poi in realtà due di loro hanno già fatto parte nel recente passato del team targato Oremplast (la famiglia Pagani è da tempo partner del club di via Fornace di Sopra in un progetto sportivo legato al territorio che ha pochi eguali nel panorama nazionale). Il colpo ad effetto piazzato dalla dirigenza massese è quello di Jacopo Vasamì, non ancora 18 anni (è nato ad Avezzano il 19 dicembre 2007), trionfatore al Trofeo Bonfiglio – Internazionali d’Italia under 18 e già messosi in luce nel circuito Challenger. Con il talento capitolino, formatosi tennisticamente alla Rafa Nadal Academy di Maiorca, arrivano in Romagna anche il 20enne marchigiano Peter Buldorini e lo slovacco Martin Klizan (36 anni, ex top 30 Atp), mentre sono ritorni quelli del quasi 21enne forlivese Jacopo Bilardo e di Alessio De Bernardis (classe 2000), che vanno ad ampliare la rosa dei ‘vivaio’, fondamentali in questa competizione visto l’obbligo di schierarne due in ogni incontro intersociale.

“Va avanti il nostro progetto di fare affidamento sulla linea verde, come mostra la scelta di puntare su un prospetto quale Vasamì – spiega il presidente Giorgio Errani – e sul ritorno di Bilardo e De Bernardis, che vanno ad ampliare le scelte dei nostri vivaio e possono essere assai preziosi anche per le loro eccellenti qualità come doppisti. Sperando che in questa edizione i guai fisici risparmini due colonne del team quali Zeppieri e Forti, l’obiettivo è ovviamente la permanenza in categoria anche se siamo pienamente consapevoli che in un campionato di vertice come la A1 maschile sarà durissimo raggiungerlo, pure guardando alla composizione delle altre squadre partecipanti. Però più di una volta in passato siamo riusciti a sovvertire il pronostico grazie all’unione e all’amicizia che lega i componenti della squadra, a mio avviso quella con l’età media più bassa del lotto. La passione e l’attaccamento che questi ragazzi dimostrano nei confronti del Circolo Tennis Massa Lombarda è un esempio e uno stimolo per i più giovani agonisti del nostro club, quindi motivo di soddisfazione per noi dirigenti, che ci ripaga dei sacrifici compiuti”.

Intanto è partito il conto alla rovescia per il 22° Trofeo Oremplast – memorial Oreste Pagani, torneo Open maschile (montepremi 5000 euro) in calendario dal 22 agosto al 4 settembre, tradizionalmente uno degli appuntamenti clou dell’estate con la partecipazione dei migliori seconda categoria del panorama nazionale e di numerosi giovani emergenti.