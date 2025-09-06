Prende il via sabato 6 settembre l’edizione 2025 del trofeo ‘Fira di Sett Dulur’, il tradizionale torneo nazionale Open maschile e femminile organizzato dal Russi Sporting Club in occasione della secolare sagra cittadina, appuntamento clou per l’attività agonistica del circolo.

Nella competizione (montepremi complessivo 1450 euro) che terrà banco sui campi di Lagro Bersaglieri fino al 23 settembre, ormai una vera classica nel calendario del tennis romagnolo, sono 52 i giocatori in gara nel singolare maschile (limitato alla classifica 2.4).

Si parte dunque con la sezione Nc-4.3, che vede come teste di serie il 4.3 Luca Dragoni e il 4.4 Cecil Daval, a seguire la sezione 4.2-4.1, con le teste di serie assegnate dal giudice di gara Paride Gordini nell’ordine ai 4.1 Luca Filippi e Carlo Bega. I principali pretendenti al successo finale sono sicuramente il 2.6 riminese Federico Baldinini (Ten Sport Center Pinarella) e i 2.7 Matteo Mucciarella (Ct Zavaglia Ravenna), Gabriele Sgroi (Ct Cesena), Giacomo Bruzzi (Sporting Club Sassuolo) e Manuel Alberto Righi (Tc Nettuno Bologna).

Nella prova femminile (16 iscritte) le giocatrici di miglior classifica sono le 2.5 Sara Aber (Ct Bologna), Giulia Tozzola (Ct Bologna) e Silvia Alletti (San Marino Tennis Club).