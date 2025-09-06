La splendida scalata di Diego Tarlazzi, portacolori del Tennis Club Faenza, è arrivata fino alla finale dei Campionati italiani Under 14 maschili, in corso di svolgimento al Tennis Club Parioli di Roma. Stamattina la giovane promessa del circolo faentino, accompagnato nella trasferta romana dalla maestra Flora Perfetti, ha battuto in semifinale Alessandro Fronza 6-4 6-4. In precedenza Tarlazzi, numero due del torneo, aveva superato nel primo turno Edoardo Poloni 6-0 6-3, nei sedicesimi Giuliano Conigliaro 6-2 6-2, negli ottavi Samuele Giordano 6-0 6-1 e nei quarti Bruno Giovanni Condorelli 6-1 6-3 . Domani nella finale che assegnerà il titolo italiano Under 14 Tarlazzi affronterà Valentino Grasselli dello Junior Tennis Perugia, numero cinque del torneo, che nell’altra semifinale di oggi ha battuto 7-5 6-4 il favorito Edoardo Ghiselli, numero uno del torneo.