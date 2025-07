Ben 40 squadre, record assoluto per un totale di quasi 200 giocatori, si sono sfidate ieri sera sui campi del Tennis Club Faenza per il tradizionale Torneo con le Padelle, evento ormai consolidato dell’estate faentina. La vittoria finale è andata a “Quelli che ci credono”, squadra formata da Edoardo Pompei, Edoardo Vincenzi, Pietro Venturelli e Lucas Geminiani, che nella finale del Torneo Open hanno superato le “Tartarughe Ninja alla riscossa”. Nel tabellone B il successo è andato ai “Figli del Sole”; secondo posto per “No Spinetta no Party”. Nel torneo femminile hanno vinto le “Man in Black”, squadra formata da Sofia Regina, Emma Lanzoni, Clara Sansoni e Matilde Greco, mentre nel torneo riservato ai giovanissimi il successo è andato agli “Evasi per risplendere”. L’ambitissimo premio per il miglior costume è stato attribuito a ’“Le Avatar”; al secondo posto un’altra squadra di sole donne, le “Tutte in Vasca”. Come sempre, centinaia di spettatori hanno seguito divertiti il torneo, organizzato dal maestro Marco Poggi.