Con l’anno nuovo, il Tennis Club Faenza tira le somme di un 2025 che ha registrato numeri molto elevati, sulla forte spinta dei grandi risultati ottenuti dal tennis italiano, che ha consolidato la sua leadership a livello mondiale, sia a livello maschile che femminile, con le rinnovate vittorie di Coppa Davis e Billie Jean King Cup delle rispettive nazionali, ma anche grazie naturalmente alla Sinner-mania che ha contagiato milioni di italiani (fra l’altro, è notizia di questi giorni che la Federtennis ha superato in termini di incassi per la prima volta nella storia perfino la Federcalcio, 230 milioni di euro contro 200).

I nove campi da tennis e i due campi da padel del circolo di via Medaglie d’Oro hanno registrato una frequenza ai massimi livelli, con oltre 300 soci che hanno regolarmente calcato la terra rossa o le superfici sintetiche, ai quali vanno aggiunti gli oltre 200 bambini e ragazzi che frequentano la Scuola Addestramento Tennis e il settore Agonistico.

Per quanto riguarda le ore giocate, nel 2025 si è registrato un aumento del 16% nel tennis, ma anche il padel ha fatto registrare un segno positivo con un +8%. A livello di curiosità, la classifica dei soci del Tennis Club Faenza che hanno giocato il maggior numero di ore vede al primo posto Axel Visani, che nel corso del 2025 ha giocato 279 ore. “Gioco circa tre volte a settimana, con amici fissi ma anche compagni occasionali – dice Axel, 37 anni, di professione medico – Giocavo a tennis da bambino, poi ho ripreso nel 2021, durante il Covid, diventando socio del circolo faentino”.

Vincendo questa particolare graduatoria, Axel si è aggiudicato una serie di premi, che il circolo di Via Medaglie d’Oro ha messo in palio per i praticanti più assidui, dagli sconti sulla tessera 2026 a capi d’abbigliamento sportivo.