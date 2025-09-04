Nella serata di venerdì 12 settembre, dalle 19.30, presso il circolo del Tennis Club Faenza in via Medaglie d’Oro si svolgerà la tradizionale festa sociale aperta a tutta la cittadinanza. Quest’anno, per la classica serata di fine estate sotto le stelle, tra luci soffuse e musica dal vivo, il Tennis Club Faenza ha deciso di vivere un’esperienza speciale, dal sapore autentico e dallo stile elegante ma informale. Il parco del circolo si trasformerà in una suggestiva cornice Country Chic, filosofia che unisce il calore e la semplicità della vita di campagna con un’eleganza raffinata e moderna, perfetta per una cena all’insegna della buona cucina, dell’atmosfera rilassata e della convivialità. È gradito il dress code Country Chic.

Il menù adulti costa 30 euro; per gli Under 16 il prezzo è di 10 euro.

Prenotazione obbligatoria entro mercoledì 10 settembre presso la Segreteria del Tennis Club Faenza, 0546.25266. L’evento è sostenuto da Bassetti Carpenteria Metallica e Melandri Autotrasporti.