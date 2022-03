Serie C femminile

Seconda vittoria, stavolta in trasferta sui campi della Virtus Bologna, per la squadra “A” femminile del Tennis Club Faenza. Vittoria per 3-1 tutt’altro che scontata, visto il valore delle avversarie. Peccato per Veronica Valgimigli, sconfitta in due tiratissimi set dalla numero 1 felsinea Camilla Abbate. Vittorie nette invece per Chiara Arcangeli ed Alessia Ercolino, che poi insieme in doppio hanno portato il punto del definitivo 3-1. Dopo tre giornate, la squadra manfreda resta a punteggio pieno, con due vittorie ed un turno di riposo. Domenica 3 aprile altra delicata trasferta, al Tennis Modena, partita che a seconda dell’esito chiarirà gli obiettivi da perseguire.

Dopo una vittoria ed un pareggio, è arrivata invece la prima sconfitta per la squadra “B”. Nulla di strano, vista la forza delle avversarie, le ragazze del CT Viserba. 3-1 il punteggio finale, maturato con le sconfitte di Sandy Mamini, Chiara Flores e del doppio Mamini-Greco. Quest’ultima ha portato il punto della bandiera in singolare, dopo un incontro molto combattuto durato quasi tre ore. Domenica 3 aprile alle ore 9 altro gravoso impegno, in casa contro il Villa Carpena Forlì. Anche per questa squadra la quarta e penultima partita sarà fondamentale per una impronta quasi definitiva del campionato.

Serie C maschile

La squadra maschile del Tennis Club Faenza, dopo aver osservato il turno di riposo, riprenderà domenica 3 aprile, quando nei campi di Via Medaglie d’Oro arriverà il Ct Bagnacavallo.