Il nuovo consiglio direttivo si caratterizza per un’età anagrafica giovane e la presenza (per la prima volta) di tre donne.

L’avvocato Andrea Ciani è il nuovo presidente del Tennis Club Faenza per il quadriennio 2022-2025. È stato eletto ieri sera, nell’assemblea annuale del circolo di via Medaglie d’Oro, raccogliendo 112 preferenze sui 123 voti espressi dai tesserati. Faentino di nascita, classe 1977, Ciani subentra a Giancarlo Sabbatani ed è l’ottavo presidente nella storia del club fondato nel 1927 da Teo Gaudenzi.

Il nuovo consiglio direttivo proposto dal nuovo presidente ed approvato dai tesserati del circolo, è formato da Roberta Bandini, Cristian Bentivoglio, Isolina Budelazzi, Gian Marco Cova, Francesco Dal Borgo, Graziana Mancinella, Marcello Sportelli ed Alberto Valtieri. Due le caratteristiche principali: l’età anagrafica giovane e la varietà di genere. Per la prima volta, infatti, sono presenti tre donne.

L’assemblea annuale del Tennis Club Faenza è stata aperta dal resoconto del bilancio consuntivo 2021, approvato all’unanimità. Malgrado il Covid e le restrizioni annesse, l’anno scorso il circolo manfredo ha confermato la sua buona stabilità finanziaria, come sottolineato dal presidente uscente Giancarlo Sabbatani. Nel presentare gli obiettivi del nuovo direttivo, il neo presidente Andrea Ciani ha precisato: «La mia candidatura è l’espressione del mio consiglio: un gruppo di persone giovani, piene di entusiasmo e di voglia di far crescere questo circolo, che di fatto è un’azienda con grande potenziale e con inevitabili complessità. Partiamo dalla constatazione che da diversi anni il Tennis Club Faenza sia gestito in modo eccellente. Cercheremo di lavorare in continuità rispetto al recente passato, migliorando ove possibile. Pensiamo, per esempio, alla possibilità di produrre dei nuovi servizi per i nostri soci».