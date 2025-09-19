La squadra under 14 maschile del Tennis Club Faenza è fra le prime quattro in Italia. Oggi a Sanremo (Imperia), nella prima giornata delle finali nazionali di categoria, la formazione guidata nell’occasione dal maestro Mattia Bandini si è imposta nei quarti di finale sul Tc Rungg di Appiano (Bolzano) per 2-1. Nel primo singolare Marco Menichetti è stato sconfitto dall’altoatesino Lukas Kirchlechner 6-2 6-2, poi Diego Tarlazzi ha riportato la situazione in parità battendo Pietro Dolcetta-Capuzzo 6-3 6-3. Nel doppio decisivo Tarlazzi e Menichetti hanno superato Lukas Kirchlechner e Daniele Francia 6-4 6-0, imponendosi con merito dopo un avvio di match equilibrato. Nella semifinale di domani, a partire dalle 10, la squadra faentina sfiderà il Circolo Tennis Barletta. Il terzo elemento che fa parte della squadra del Tennis Club Faenza è Matteo Leone Geri.