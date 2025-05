La squadra maschile Over 65 del Tennis Club Faenza si è laureata campionessa regionale: nella finale giocata sabato 24 maggio ha battuto 2-1 in trasferta la Polisportiva Pontelungo Bologna, bissando un successo che il circolo di via Medaglie d’Oro quest’anno aveva già ottenuto con gli Over 60. Nella prima fase la formazione faentina Over 65, composta da Carlo Zoli, Raimondo Ricci Bitti, Stefano Rustichelli e Riccardo Donati, aveva vinto il proprio girone con quattro successi e nessuna sconfitta, venendo ammessa direttamente alla finale emiliano romagnola. Per la squadra Over 65 faentina è il primo titolo regionale, dopo che negli ultimi due anni aveva perso una finale e una semifinale contro il Circolo Tennis Sassuolo (poi laureatosi campione italiano). Un successo meritato per quattro storici portacolori del circolo di via Medaglie d’Oro.