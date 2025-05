La formazione maschile Over 60 del Tennis Club Faenza si è laureata campionessa regionale: sabato 17 maggio nella finale ha battuto sui propri campi il Circolo Tennis Castenaso per 3-0. In precedenza, nella prima fase aveva vinto il proprio girone con tre successi e nessuna sconfitta, poi nella semifinale dei playoff si era imposta sempre 3-0 contro il Tennis Club Salsomaggiore. La squadra faentina è formata da Tiziano Minardi, Paolo Bontempi, Massimo Mini e Andrea Cavassi. “Abbiamo vinto il titolo Over 60 per il terzo anno consecutivo – commenta Paolo Bontempi – Questo significa che, nonostante il passare degli anni, il tennis aiuta a restare giovani”.

Sabato prossimo, 24 maggio, toccherà invece alla squadra Over 65 del Tennis Club Faenza affrontare la finale regionale della propria categoria, in trasferta sui campi della Polisportiva Pontelungo Bologna. La formazione faentina, composta da Carlo Zoli, Raimondo Ricci Bitti, Stefano Rustichelli e Riccardo Donati, ha vinto il proprio girone con quattro successi e nessuna sconfitta, venendo ammessa direttamente alla finale emiliano romagnola.