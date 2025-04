Primo turno di playoff dolceamaro per le due squadre principali del Tennis Club Faenza.

In Serie C Femminile la squadra guidata da Paola Tampieri si è imposta a San Marino per 3-2, vincendo in modo straordinario il doppio di spareggio. Nei singolari, un punto per le faentine è arrivato da Sofia Regina che si è imposta 6-4 6-2 su Talita Giardi, mentre Clara Sansoni ha perso 6-4 6-4 contro Silvia Alletti e Sandy Mamini è stata battuta 6-2 7-6 (5) da Serena Pellandra. La squadra manfreda ha poi pareggiato la situazione grazie al doppio Sansoni-Regina, che si sono imposte su Alletti-Giardi 6-3 6-2. Le due portacolori faentine sono poi scese di nuovo in campo nel decisivo doppio di spareggio contro la coppia Alletti-Pellandra. Incredibile la loro rimonta: dopo essersi ritrovate sotto 0-6 0-1, hanno letteralmente ribaltato il match, imponendosi nel secondo set 6-2 e poi nel super tiebreak 10-4. Ora la squadra faentina giocherà domenica prossima, 4 maggio, dalle 9 sui propri campi del circolo di via Medaglie d’Oro contro il Tc Parma nella finale playoff regionale. La vincente si qualificherà al tabellone playoff nazionale per la promozione in Serie B2.

Il doppio di spareggio è stato invece fatale alla squadra di Serie C Maschile del Tennis Club Faenza, sconfitta 4-3 dopo una lunghissima maratona sui campi della Canottieri Nino Bixio 1883 Piacenza. Nei quattro singolari i manfredi hanno portato a casa un punto con Giacomo Botticelli, che si è imposto 6-3 6-4 su Giuseppe Schiavi. Sconfitte invece per Edoardo Pompei con Simone Marina per 6-2 7-6 (5), Mattia Bandini con Gabriele Piano per 6-1 6-1, e per Andrea Bosi, che pur disputando un bell’incontro ha dovuto arrendersi al forte Mauro Bosio per 6-4 7-6 (0). La squadra faentina ha poi raggiunto la parità vincendo i due doppi: Botticelli-Pompei hanno regolato Bosio-Boscagli 6-3 6-1, mentre Bosi-Bandini si sono imposti su Piano-Marina 6-4 6-3. Gli stessi Bosi-Bandini hanno poi giocato il doppio di spareggio sempre contro Piano-Marina, uscendo battuti con uno strettissimo 7-6 (5) 7-6 (5). Per la squadra faentina la corsa nei playoff si chiude qui.