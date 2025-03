Anno terzo per la squadra di Padel del Tennis Club Faenza. Dopo la promozione in Serie C ottenuta d’ufficio al termine del suo campionato d’esordio, e la salvezza tranquilla raggiunta l’anno scorso, la formazione faentina cercherà di consolidarsi e migliorarsi ancora nel torneo di serie C regionale. Il team capitanato da Marco Neri è composto da Massimiliano Idà, Matias Branger, Francesco Palmisano, Enrico Carnevali, Andrea Ciani, Gabriele Tronconi, Alberto Valtieri, Federico Gaio, Edoardo Pompei, Michael Barberini, Ugo Cicognani. Da sottolineare il tesseramento del tennista professionista faentino Gaio, che in qualche occasione, se i suoi impegni professionali glielo consentiranno, potrebbe scendere in campo per difendere i colori del club in cui è nato tennisticamente e dove ha ancora profonde radici.

Le 24 squadre iscritte alla serie C regionale di padel sono state inserite in 4 gironi da 6 squadre ciascuno. Questo il calendario del Tennis Club Faenza: sabato 5 aprile Misano Sporting Club – Tc Faenza; sabato 12 aprile Tc Faenza – Wonderbay San Marino; sabato 26 aprile Zero Padel Komero Imola – Tc Faenza; sabato 3 maggio Tc Faenza – Heroe’s Marina Sport Center; sabato 10 maggio Campo Centrale Forlimpopoli – Tc Faenza. Le prime due classificate si qualificheranno al tabellone dei playoff (in programma il 24 maggio, il 31 maggio e il 7 giugno), che qualificheranno alla fase nazionale 4 squadre. Le ultime due classificate disputeranno un turno di playout il 24 maggio che porterà le perdenti alla retrocessione in Serie D.

Il Tennis Club Faenza ha iscritto una sua seconda squadra di padel in Serie D.