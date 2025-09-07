Diego Tarlazzi, portacolori del Tennis Club Faenza, è campione d’Italia Under 14. Ha vinto meritatamente il torneo di categoria, svoltosi questa settimana al Tennis Club Parioli di Roma. Nella finale di oggi ha battuto Valentino Grasselli dello Junior Tennis Perugia 6-3 6-2. Dopo un iniziale vantaggio per 2-0 del perugino, Tarlazzi gli ha preso le misure, ha spinto sull’acceleratore e da quel momento non c’è stata più partita. Nei giorni precedenti il portacolori del Tennis Club Faenza aveva superato nel primo turno Edoardo Poloni 6-0 6-3, nei sedicesimi Giuliano Conigliaro 6-2 6-2, negli ottavi Samuele Giordano 6-0 6-1, nei quarti Bruno Giovanni Condorelli 6-1 6-3 e in semifinale Alessandro Fronza 6-4 6-4. Insomma, non ha perso un solo set.

“È stata una settimana bellissima – racconta la maestra Flora Perfetti, che lo ha accompagnato in questa trasferta romana – I primi turni sono stati abbastanza abbordabili, poi la partita più impegnativa è stata la semifinale contro Fronza, il campione italiano uscente. Nella finale di oggi Diego è partito un po’ teso, poi ha lasciato andare i suoi colpi e ha preso il sopravvento”.

“Siamo felicissimi per Diego, che ha raggiunto un risultato eccezionale e strameritato – aggiunge il presidente del Tennis Club Faenza, l’avvocato Andrea Ciani – In un anno ha saputo colmare il gap e superare i migliori atleti d’italia nella sua categoria. Sono sicuro che nella prossima stagione continuerà a raggiungere grandi risultati ed esprimere un tennis magnifico”.

L’ultimo titolo italiano giovanile individuale conquistato dal Tennis Club Faenza risaliva a 17 anni fa: nel 2008 Federico Gaio aveva vinto il titolo singolare (e anche quello del doppio) nella categoria Under 16. Per la cronaca, nel 2011 Alessia Ercolino aveva vinto il titolo italiano under 14 di doppio femminile, in coppia con la reggiana Beatrice Torelli.

Nato a Lugo nel luglio 2011, Diego Tarlazzi ha iniziato a giocare a tennis intorno agli 8 anni nel circolo lughese. Nella categoria Under 12 ha iniziato ad ottenere i suoi primi successi. Nel corso dell’ultimo anno è cresciuto tantissimo, vincendo il Lemon Bowl al Foro Italico di Roma, il torneo Tennis Europe di Solin in Croazia e il Tennis Europe di Pavia. Attualmente si allena regolarmente al Tennis Club Faenza, seguito dai maestri Marco Poggi, Edoardo Pompei, Flora Perfetti, Mattia Bandini e Paola Tampieri, e continua a frequentare anche i campi del circolo lughese.