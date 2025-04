Brillante successo internazionale per il giovanissimo Diego Tarlazzi, portacolori del Tennis Club Faenza, che nella categoria under 14 ha vinto il “Salona Cup” a Solin, in Croazia, torneo Tennis Europe categoria 3. Testa di serie numero 7 della sua categoria, Tarlazzi si è aggiudicato il torneo singolare senza perdere nessun set. Dopo aver battuto nei sedicesimi il canadese Ethan Levy 6-2 6-1, negli ottavi il croato Leon Motusic 6-0 6-0, nei quarti il francese Tristan Ducros (che era la testa di serie numero 1 del torneo) 6-4 6-1 e in semifinale il cinese Yanru Li 7-6 (6) 6-1, nella finale si è imposto al connazionale Paolo Carroccio del Ct Palermo 7-6 (6) 6-2. In coppia con lo stesso Carroccio ha vinto anche il torneo di doppio della propria categoria.

«Diego sta migliorando tanto sotto tutti i punti di vista – commenta Edoardo Pompei, uno dei maestri che lo segue – In particolare sta imparando a gestire meglio le partite. Naturalmente ci sono ancora molte cose da perfezionare, sulle quali continueremo a lavorare». Quattordici anni da compiere nel prossimo luglio, Tarlazzi in settimana sarà a Merano per un torneo Macroarea con l’obiettivo di raccogliere punti per qualificarsi alle finali del Macroarea in programma a Torino durante le Finals nel prossimo novembre.