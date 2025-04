Domenica scorsa, in Serie C maschile, la squadra del Tennis Club Faenza si è imposta 4-2 sui campi del Tc Ippodromo Cesena. I successi sono arrivati da Mattia Bandini, Edoardo Pompei e Romeo Falconi nei singoli, e dalla coppia Bandini-Pompei in doppio. A una giornata dal termine, la classifica del girone è la seguente: Ten Sport Center Pinarella 6; Tc Faenza, Ct Cervia e Tc Ippodromo Cesena 3; Ct Rimini 1. Domenica prossima per i faentini incontro decisivo in casa propria contro il Ct Rimini per la qualificazione ai playoff (riservati alle prime due classificate, forse anche alla terza). Con una vittoria, i playoff sono certi.

Nella prima giornata della Serie C di Padel, la squadra del Tennis Club Faenza ha vinto 2-1 sul campo del Misano Sporting Club. I due preziosi successi sono giunti dalle coppie Palmisano – Carnevali e Idà – Branger. La formazione faentina, formata da Matias Branger, Enrico Carnevali, Massimiliano Idà, Andrea Ciani, Marco Neri, Francesco Palmisano e Gabriele Tronconi, è ora attesa all’esordio casalingo, sabato 12 aprile alle ore 14 contro il Wonderbay San Marino.

In Serie C femminile, invece, la squadra del Tennis Club Faenza ha osservato il suo turno di riposo. Per ora il bilancio della formazione composta da Sandy Mamini, Clara Sansoni, Sofia Regina ed Emma Lanzoni è di una vittoria e due pareggi. La classifica attuale del girone: Ct Argenta 6; Tc Faenza 4; Ct Bologna 3; Ct Massa Lombarda 2; Ct Rimini 1. Domenica prossima, nell’ultima giornata della prima fase, per le faentine è in programma l’incontro decisivo per la qualificazione ai playoff (riservati alle prime due classificate) sui campi del Ct Bologna.