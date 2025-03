Prendono il via domenica prossima, 16 marzo, i campionati di Serie C maschile e femminile organizzati dalla Fitp regionale, ai quali il Tennis Club Faenza partecipa con le sue formazioni principali. «Quest’anno il nostro Consiglio Direttivo, che ha attribuito la delega a Nicolò Vincenzi per la gestione delle squadre di Serie C, ha deciso di investire esclusivamente sui giocatori di casa, per offrire loro maggiore opportunità di formazione e crescita», spiega Marcello Sportelli, direttore sportivo del Tennis Club Faenza.

In Serie C maschile la squadra capitanata da Edoardo Pompei (2.7) è formata da Mattia Bandini (2.5), Romeo Falconi (3.1), Diego Tarlazzi (3.1), Giacomo Botticelli (3.2), Andrea Bosi (3.2) e Filippo Parra (3.1). La formazione faentina è stata inserita in un girone a 5 squadre interamente romagnolo. Questo il calendario (le partite iniziano alle ore 9): domenica 16 marzo Tc Faenza – Ct Cervia, domenica 30 marzo Ten Sport Center Pinarella – Tc Faenza, domenica 6 aprile Tc Ippodromo Cesena – Tc Faenza, domenica 13 aprile Tc Faenza – Ct Rimini. Al termine della prima fase, le prime due classificate del girone, più le quattro migliori terze degli otto gironi regionali, accederanno ai playoff regionali, che stabiliranno le cinque qualificate al tabellone nazionale per la promozione in serie B2. I playoff si giocheranno in due turni domenica 27 aprile e domenica 4 maggio. La quarta e la quinta classificata disputeranno un turno di playout domenica 27 aprile, le cui perdenti retrocederanno. L’obiettivo del Tennis Club Faenza sono i playoff, con la possibilità concreta di centrarli. Da sottolineare l’esordio in un campionato assoluto dell’ancora tredicenne Diego Tarlazzi, che compirà 14 anni nel prossimo luglio.

In Serie C femminile il Tennis Club Faenza punta esclusivamente sulle sue giovanissime, con una squadra praticamente under 20 composta da Sofia Regina (2.6), Sandy Mamini (2.6), Clara Sansoni (2.6), Emma Lanzoni (2.8) e Matilde Greco (3.4). Questo il calendario delle faentine nel loro girone a cinque (le partite iniziano alle 9): domenica 16 marzo Ct Rimini – Tc Faenza, domenica 23 marzo Tc Faenza – Ct Massa Lombarda, domenica 30 marzo Tc Faenza – Ct Argenta, domenica 13 aprile Ct Bologna – Tc Faenza. Al termine della prima fase, le prime due classificate accederanno al tabellone regionale dei playoff, che stabilirà le due qualificate al tabellone nazionale per la promozione in serie B2. I due turni di playoff si giocheranno domenica 27 aprile e domenica 4 maggio. La quarta e la quinta disputeranno un turno di playout in programma domenica 27 aprile, con retrocessione per le perdenti. Anche in questo caso per la formazione faentina l’obiettivo, centrabile, sono i playoff.