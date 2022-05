Entrano nella fase tecnicamente più interessante sui campi del Circolo Tennis Cervia ben dieci tabelloni giovanili. Per l’esattezza è in corso il torneo di Primavera Under 10 e 14, maschile e femminile, tappa di categoria A del circuito regionale. Da segnalare il brillante esordio nell’Under 15 femminile di Chiara Bartoli (Tc Ippodromo), allieva dello staff di Tennissimo che è già in semifinale, molto bene anche Sandy Mamini (Tc Faenza).

Under 10 maschile, 1° turno tabellone finale: Pietro Galimberti-Leo Mazzarini 6-2, 7-6. Ottavi: Alessandro Teodorani-Noè Baldini 6-3, 3-6, 11-9.

Under 10 femminile, quarti: Carlotta Arginelli-Diamante Campana 6-1, 6-2, Sofia Foggia-Aurora Valzania 6-1, 6-0.

Nell’Under 14 femminile quarti: Emma Ceccarelli-Lucrezia Cavalieri 6-3, 6-2, Giulia Daltri-Sara Guerrini 6-7, 6-4, 10-6.

Under 14 maschile, 3° turno: Alex Vincenzi-Federico Camporesi 7-5, 6-2. Ottavi: Beniamino Savini (n.1)-Gianmaria Brunetti 4-6, 7-5, 10-3, Gabriele Sgroi (n.3)-Filippo Foschi 6-4, 6-3, Jacopo Liverani (n.8)-Andrea Monti 6-1, 6-3, Matteo Della Villa-Riccardo Vecchi (n.7) 6-2, 6-3.

Al via anche i tornei di qualificazione per i campionati italiani Under 11, 12 e 15 (121 giocatori al via). Nell’Under 11 maschile 2° turno: Gianmarco Braghittoni-Francesco Camagni 6-1, 6-1, Alessandro Casanova-Elia Sabatini 6-0, 6-2, Francesco Martinini-Filippo Albarello 6-0, 6-0. Quarti per Dante Terzi.

Nel femminile le big sono le 4.3 Emma Lanzoni, Francesca Mora e Victoria Galeone e la 4.4 Gaia Migliorini. 1° turno: Marta Gazzetti-Vittoria Andreani 5-7, 7-5, 6-0. 2° turno: Angelica Bonetti-Maria Chiara D’Accampo 6-1, 6-3, Diletta Sabbioni-Jana Savolt 6-1, 6-1.

Nell’Under 12 maschile 3° turno: Giulio Campadelli-Edoardo Lo Faso 6-2, 6-2, Giovanni Neri-Achille Mari 6-3, 6-3, Mattia Pettenati-Elia Iannuzzi 6-4, 6-2, Lorenzo Ravaglia-Filippo Caminati 6-2, 6-2, Domenico Di Stefano-Filippo Urbini 6-1, 6-2, Leonardo Bartoletti-Alessandro Cavalieri 6-2, 6-2. Ottavi: Lorenzo Neri (n.8)-Lucio Argentieri 6-1, 6-3, Federico Bacchini (n.6)-Andrea Valzania 6-2, 6-0.

Nell’Under 12 femminile le big sono nell’ordine la 3.3 Sofia Cadar, la 3.4 Francesca Montorsi e la 3.5 Gaia Donati. 1° turno: Beatrice Notari-Nicole Galassi 6-3, 6-4. 2° turno: Camilla Fabbri-Ludovica Altini 6-1, 6-1, Lavinia Porisini-Lucrezia Cavalieri 6-1, 6-2. Quarti per Crystal Aratari e Paola Israelachvili.

Nell’Under 15 maschile guida il ranking il 2.7 Pietro Briganti, davanti al 2.8 Alex Guidi ed ai 3.1 Riccardo Pasi e Luigi Valletta. 3° turno: James Mohamed Aratari-Lorenzo Caiti 6-0, 6-2, Mattia Sartoni-Michele Fabbri 6-2, 6-1.

Nell’Under 15 femminile la 2.7 Chiara Bartoli precede le 2.8 Sveva Azzurra Pansica e Silvia Alletti e la 3.1 Sandy Mamini. 2° turno: Cristina Foglia-Nicole Rastelli 6-4, 6-4, Francesca Terzi-Nicole Benedetti 6-0, 6-0, Sofia Regina-Sara Gaia Totorizzo 6-3, 7-6. Quarti: Chiara Bartoli (n.1)-Cristina Foglia 6-1, 6-0, Sandy Mamini (n.4)-Stella Cassini 6-0, 6-3.

Il giudice di gara è Ottaviano Turci, direttrice di gara Fiorella Placucci.