Risultati importanti per il Tennis Club Faenza ai Campionati italiani individuali giovanili di tennis, in corso di svolgimento in varie sedi nazionali.

Nell’Under 14 maschile, al Circolo Parioli di Roma, il portacolori del circolo faentino Diego Tarlazzi oggi si è qualificato per le semifinali, battendo nei quarti 6-1 6-3 Bruno Giovanni Condorelli. Domani in semifinale affronterà Alessandro Fronza. In precedenza Tarlazzi aveva eliminato nel primo turno del tabellone principale Edoardo Poloni 6-0 6-3, nei sedicesimi si era imposto 6-2 6-2 contro Giuliano Conigliaro e negli ottavi aveva liquidato Samuele Giordano 6-0 6-1. Il giovanissimo del Tennis Club Faenza è la testa di serie numero due del torneo.

Al Tennis Pineta 2018 di Verona è invece in corso il torneo Under 14 femminile. Nei quarti di finale del torneo di doppio, oggi la faentina Emma Lanzoni in coppia con Ginevra Grande ha battuto Camilla Cecchia e Alessia Maria Minzat 6-0 7-5. Negli ottavi la coppia aveva eliminato 6-3 6-0 Sofia Visconte e Linda Sirci. Domani in semifinali Lanzoni e Grande affronteranno Victoria Lanteri Monaco e Benedetta Terzoli, teste di serie numero uno del torneo di doppio. Nel torneo di singolo, invece, la corsa di Lanzoni si è interrotta negli ottavi di finale, sconfitta da Gioia Bonomi 5-7 7-6 6-3 al termine di un match combattuto.