“È un onore essere nominato per un secondo mandato come presidente dell’Atp e continuare a servire lo sport che mi ha dato così tanto. Sono orgoglioso di tutto ciò che abbiamo raggiunto dal 2020, in un momento particolarmente difficile per il mondo” ha commentato.

Sotto la sua guida, ricorda una nota, l’associazione ha attuato alcune delle riforme più radicali della sua storia nell’ambito del piano strategico OneVision, volto a gettare nuove basi per la crescita dello sport. La Fase Uno, che è entrata in vigore nel 2023, ha già generato la più grande crescita annuale dei compensi dei giocatori nella storia dell’organizzazione, con un aumento senza precedenti di 37,5 milioni di dollari su base annua nell’ATP Tour e nel Challenger Tour.

Da giocatore, Gaudenzi, nato a Faenza, ha vinto tre titoli Atp Tour e raggiunto il numero 18 della classifica. Una volta cessata l’attività agonistica si è laureato in giurisprudenza all’università di Bologna, quindi ha seguito un Master in economia aziendale.

(ANSA)