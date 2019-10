Seconda sconfitta per le ragazze del Tennis Club Faenza. La trasferta di Prato non ha portato particolari sorprese, con le padroni di casa a confermare una superiorità determinata anche dall’assenza della numero 1 delle ragazze faentine Camilla Scala. Tre a uno il risultato finale, con le pratesi vincitrici nei tre singolari. Nulla da fare per Alice Balducci, sconfitta da Kristina Kukova 6-2 6-3; per Agnese Zucchini, battuta da Gaia Sanesi 6-0 6-2; per Chiara Arcangeli, superata da Lucrezia Stefanini 6-1 6-0. Punto della bandiera per il doppio formato da Alice Balducci ed Alessia Ercolino, vincitrici in rimonta su Federica Sacco e Lisa Piccinetti al super tie-break 3-6 6-2 10-6.

Nell’altra partita della girone, Genova ha battuto Lumezzane. La classifica: Prato e Genova 6; Faenza e Lumezzane 0.

Il campionato per il Tennis Club Faenza procederà con la trasferta a Lumezzane domenica prossima. La speranza è di poter contare su tutte le giocatrici e giocarsi fino in fondo le proprie carte.