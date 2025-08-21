Con la prima sezione dedicata ai 4ª categoria (cinque giocatori saranno promossi al tabellone successivo di 3ª categoria) prende il via venerdì 22 agosto il 22° Trofeo Oremplast, torneo Open maschile organizzato dal Circolo Tennis Massa Lombarda con montepremi di 5000 euro (più ospitalità dai quarti di finale), che dopo due intense settimane di sfide si concluderà giovedì 4 settembre. Si tratta anche della seconda edizione del memorial “Oreste Pagani”, fondatore proprio della Oremplast (azienda massese da tempo partner in un progetto sportivo legato al territorio che ha pochi eguali nel panorama nazionale) scomparso nell’ottobre 2023.

Al momento sono 62 gli iscritti alla competizione (giudice arbitro Roberto Montesi, direttrice di gara Elvira Pezzi) che si è ritagliata ormai un preciso spazio nel calendario diventando un punto fermo nella stagione estiva per il circuito nazionale: quella 2025 è l’edizione numero 32 del torneo, traguardo tutt’altro che scontato per una manifestazione sportiva.

Ma altri protagonisti si aggiungeranno dal momento che c’è tempo fino alle 12 di sabato 23 agosto per le adesioni dei tennisti con classifica da 3.3 a 2.8 e soprattutto fino a martedì 26 agosto (ore 12) per i classificati da 2.7 fino a 1ª categoria, quelli che saranno i principali pretendenti ad iscrivere il proprio nome nell’albo d’oro.

In attesa di avere il quadro completo dei partecipanti, si può segnalare tra gli iscritti la presenza proprio del vincitore delle ultime due edizioni, il 2.1 Stefano Baldoni (dodici mesi fa superò in finale il modenese Luca Parenti), del 2.2 cervese Daniel Bagnolini, del 2.3 riminese Alberto Morolli, e dei 2.5 Tommaso Filippi, Mattia Bandini, Alessio De Bernardis (tornato a difendere I colori del club romagnolo in vista del prossimo campionato di serie A1) e Martino Guidotti.

“Negli anni il nostro torneo ha lanciato tanti giovani che poi si sono fatti strada nel panorama nazionale e internazionale – sottolinea Giorgio Errani, presidente del Circolo Tennis Massa Lombarda -, basti pensare che nel 2020 abbiamo avuto in gara Matteo Arnaldi e Francesco Passaro, nomi che non hanno bisogno di presentazioni. E credo che non si sottragga a tale vocazione anche l’edizione di quest’anno, che permetterà a giocatori emergenti di mettersi in evidenza. In tal senso l’auspicio nostro e degli sportivi locali è che tra i protagonisti del Trofeo Oremplast ci siano magari proprio alcuni dei ragazzi che difendono i colori del nostro club, quelli che aveva nel cuore Oreste Pagani, che siamo sicuri continua a vegliare sul Circolo Tennis Massa Lombarda con il suo indimenticabile sorriso”.