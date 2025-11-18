Si avvia alla conclusione l’avventura della Bottega Bertaccini. Prima della chiusura della libreria, c’è però ancora tempo per le ultime presentazioni. Sabato 22 novembreè il turno di Eraldo Baldini e Giuseppe Bellosi, che presenteranno la loro ultima fatica comune, la nuova edizione di “Tenebroso Natale – Il lato oscuro della Grande Festa” pubblicata da Il Ponte Vecchio di Cesena.

Anche il Natale nasconde un lato oscuro. Tutto risale a remote epoche precristiane, quando si celebrava il solstizio d’inverno, dal 24 dicembre fino al Capodanno e alla Epifania. Era un tempo sospeso che coincideva con il ritorno sulla terra dei morti. Maghi, licantropi, fattucchiere, nati per esorcizzare gli spiriti del male, verranno soppiantati dai riti cristiani ma continueranno ad avere una vita nascosta e a incarnare il lato buio della Grande Festa.

“Con una profonda e meticolosa ricognizione nelle culture popolari italiane, Baldini e Bellosi ci accompagnano in un percorso affascinante che riscopre le radici inquietanti della data più celebrata del calendario”.