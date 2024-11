Sabato 30 novembre nell’ambito della rassegna “Sabato con Noi 2024” alla Palestra della Scienza – in via Cavour 7 – si terà l’incontro “Scopriamo temperatura e calore – attraverso curiosi ed interessanti esperimenti guidati”, curato da Marco Canuti.

L’incontro avverrà dalle 16.30 alle 18.00, è idoneo alla partecipazione di bambini, a partire dai 9 anni

“Come si misura la temperatura? Che cos’è davvero il calore? E perchè una macchina lasciata al sole si scalda così tanto? “Tramite un percorso fatto

da divertenti esperimenti e ragionamenti vedremo cosa differenzia il calore dalla temperatura, e come quest’ultima sia legata alle radiazioni, a volte visibili,

altre volte invisibili.

Scopriremo perchè il nostro corpo non è un buon termometro e come a volte ci inganni sulla temperatura degli oggetti. Osserveremo gli effetti del calore su alcuni materiali e come funziona una mongolfiera.

Infine, il nostro viaggio ci porterà a capire perchè oggi si preferiscano le luci

LED rispetto a quelle ad incandescenza, e cosa centri tutto questo con l’atmosfera e i cambiamenti climatici”

La partecipazione è gratuita, ma è necessaria la prenotazione al 3392245684. Su Facebook e sul sito di La Palestra della Scienza il programma completo