Tema Sinergie Faenza 100

Power Basket Nocera 81

(30-23; 57-46; 78-63)

TEMA SINERGIE FAENZA: Camparevic, Bianchi, Rinaldin 2, Stefanini 5, Mbacke 12, Vettori 18, Van Ounsem 19, Longo 4, Fragonara 13, Aromando, Santiangeli 17, Fumagalli 10. All.: Pansa

POWER NOCERA: Donadio 16, Misolic 17, Czerapowicz 2, Soliani, Matrone ne, Nonkovic 10, Truglio 6, Guastamacchia 14, Ferraro ne, Cappelletti 16. All.: Sanfilippo

ARBITRI: Suriano – Giordano – D’Errico

Note.

Tiri da 2: Faenza: 23/44, Nocera: 26/43;

Tiri da 3: Faenza: 14/34, Nocera: 14/15

Tiri liberi: Faenza: 12/15, Nocera: 14/15;

Rimbalzi totali: Faenza: 45, Nocera: 34

Sei uomini in doppia cifra, cento punti segnati, quarta vittoria in altrettante gare al PalaCattani. Sono numeri da applausi quelli ottenuti dalla Tema Sinergie contro Nocera, tornata alla vittoria davanti ai propri tifosi, mostrando grande voglia di vincere sin dalla prima azione. La reazione al doppio falso è stata dunque veemente e davvero importante.

Che fosse una giornata positiva al tiro per la Tema Sinergie lo si vede subito, perché il canestro arriva con grande facilità da tutte le posizioni. Il 30-23 di fine primo quarto diventa 57-46 all’intervallo grazie anche al 9/16 da tre, ma da sottolineare c’è la grande reazione nel finale di secondo quarto. Nocera approfitta di alcuni errori difensivi e si porta sotto 46-49 e in meno di un minuto Santiangeli e Stefanini chiudono un break di 8-0 per il +11 del riposo, con una tripla a testa.

Il secondo tempo parte con un 6-0 (52-57) per gli ospiti, ma Pansa sveglia i suoi che rientrano in campo a tutto gas. L’attacco ritorna a girare a mille e al 30’ la Tema Sinergie conduce 78-63 con un canestro di Santiangeli allo scadere arrivato da una palla recuperata. La ciliegina sulla torta faentina la mette Fragonara con la tripla dell’81-63 al 32’, chiudendo i giochi. Negli ultimi otto minuti i Raggisolaris gestiscono, toccano il +26 e danno spazio ai giovani dell’Academy, con Longo che firma per la prima volta in stagione il punto numero 100 per i Raggisolaris.