Dopo dieci anni dal primo contratto di sponsorizzazione con i Raggisolaris, Tema Sinergie diventa main sponsor e affianca il suo nome a quello della prima squadra di pallacanestro maschile della città di Faenza.

Una partnership, quella tra Tema Sinergie e Raggisolaris, nata nel 2015 con la promozione della squadra in Serie B, consolidatasi nel corso degli anni nella condivisione dei valori sportivi e sociali che accomunano le due realtà.

Fondata nel 1985, Tema Sinergie offre soluzioni tecnologiche all’avanguardia per la Medicina Nucleare, la Radiofarmacia, la Radioterapia e l’Industria Farmaceutica, affermandosi come una delle realtà di riferimento a livello internazionale.

Tema Sinergie Faenza sarà di scena sabato 6 settembre alle 18 al PalaCosta contro l’OraSì Ravenna nel primo Memorial Vianello. Torneo organizzato dalla società giallorossa per ricordare il presidente Roberto Vianello, scomparso lo scorso 16 marzo.

I Raggisolaris si presenteranno all’appuntamento senza Fumagalli, impegnato all’Europeo di Copenaghen con la nazionale di 3×3, e con l’obiettivo di confermare le ottime impressioni date nelle prime cinque amichevoli.

Dopo questo incontro i Raggisolaris saranno venerdì 12 e sabato 13 settembre a Jesi in un torneo dove parteciperanno i padroni di casa, la Virtus Imola, che la Tema Sinergie affronterà venerdì 12 alle 18.30 in semifinale, e il Loreto Pesaro (le finali saranno sabato 13: alle 18.30 quella per il terzo posto e alle 21 la finalissima). Questo sarà l’ultimo impegno della preseason, prima del debutto in campionato di domenica 21 settembre alle 18 al PalaCattani contro San Severo.

CAMPAGNA ABBBONAMENTI

I PREZZI

Tribuna Gold (Parterre davanti alle panchine): 250€ intero; 190€ ridotto (10-23 anni – Over 65) Tribuna Silver (Parterre dietro alla panchina Raggisolaris): 190€ intero; 150€ ridotto (10-23 anni – Over 65) Distinti\Curve (Secondo anello e curva): 150€ intero; 90€ ridotto (10-23 anni – Over 65)

VENDITA ABBONAMENTI

Gli abbonamenti si possono sottoscrivere nei seguenti uffici e orari:

CAMPUS – via Proventa, 61

– lunedì 9.30-12.30 – martedì 16-19 – mercoledì 9.30-12.30 – giovedì 16-19 – venerdì 9.30-12.30

SEDE – via Nazario Sauro, 4 – sabato 9.30-12.30

PROMOZIONI

I primi 30 abbonati Under 23 il prezzo sarà di 70€ invece di 90€ I primi 30 abbonati avranno uno sconto per l’abbonamento a LNP Pass (pagheranno 49.99€ invece di 64.99€)

Le promozioni non sono cumulabili

USUFRUISCONO DELL’ABBONAMENTO E DEL BIGLIETTO RIDOTTO

– i genitori dei tesserati della Raggisolaris Academy, del Faenza Basket Project, del Faenza Futura e del Basket Lugo

– i ragazzi\e dai 10 ai 23 anni

– gli over 65

ENTRANO CON IL BIGLIETTO OMAGGIO

– i tesserati Raggisolaris Academy, Faenza Basket Project, del Faenza Futura e del Basket Lugo

– i minori di 10 anni

– i portatori di handicap e il loro accompagnatore