Dopo dieci anni dal primo contratto di sponsorizzazione con i Raggisolaris, Tema Sinergie diventa main sponsor e affianca il suo nome a quello della prima squadra di pallacanestro maschile della città di Faenza.
Una partnership, quella tra Tema Sinergie e Raggisolaris, nata nel 2015 con la promozione della squadra in Serie B, consolidatasi nel corso degli anni nella condivisione dei valori sportivi e sociali che accomunano le due realtà.
Fondata nel 1985, Tema Sinergie offre soluzioni tecnologiche all’avanguardia per la Medicina Nucleare, la Radiofarmacia, la Radioterapia e l’Industria Farmaceutica, affermandosi come una delle realtà di riferimento a livello internazionale.
Tema Sinergie Faenza sarà di scena sabato 6 settembre alle 18 al PalaCosta contro l’OraSì Ravenna nel primo Memorial Vianello. Torneo organizzato dalla società giallorossa per ricordare il presidente Roberto Vianello, scomparso lo scorso 16 marzo.
I Raggisolaris si presenteranno all’appuntamento senza Fumagalli, impegnato all’Europeo di Copenaghen con la nazionale di 3×3, e con l’obiettivo di confermare le ottime impressioni date nelle prime cinque amichevoli.
Dopo questo incontro i Raggisolaris saranno venerdì 12 e sabato 13 settembre a Jesi in un torneo dove parteciperanno i padroni di casa, la Virtus Imola, che la Tema Sinergie affronterà venerdì 12 alle 18.30 in semifinale, e il Loreto Pesaro (le finali saranno sabato 13: alle 18.30 quella per il terzo posto e alle 21 la finalissima). Questo sarà l’ultimo impegno della preseason, prima del debutto in campionato di domenica 21 settembre alle 18 al PalaCattani contro San Severo.
CAMPAGNA ABBBONAMENTI
I PREZZI
Tribuna Gold (Parterre davanti alle panchine): 250€ intero; 190€ ridotto (10-23 anni – Over 65) Tribuna Silver (Parterre dietro alla panchina Raggisolaris): 190€ intero; 150€ ridotto (10-23 anni – Over 65) Distinti\Curve (Secondo anello e curva): 150€ intero; 90€ ridotto (10-23 anni – Over 65)
VENDITA ABBONAMENTI
Gli abbonamenti si possono sottoscrivere nei seguenti uffici e orari:
CAMPUS – via Proventa, 61
– lunedì 9.30-12.30 – martedì 16-19 – mercoledì 9.30-12.30 – giovedì 16-19 – venerdì 9.30-12.30
SEDE – via Nazario Sauro, 4 – sabato 9.30-12.30
PROMOZIONI
I primi 30 abbonati Under 23 il prezzo sarà di 70€ invece di 90€ I primi 30 abbonati avranno uno sconto per l’abbonamento a LNP Pass (pagheranno 49.99€ invece di 64.99€)
Le promozioni non sono cumulabili
USUFRUISCONO DELL’ABBONAMENTO E DEL BIGLIETTO RIDOTTO
– i genitori dei tesserati della Raggisolaris Academy, del Faenza Basket Project, del Faenza Futura e del Basket Lugo
– i ragazzi\e dai 10 ai 23 anni
– gli over 65
ENTRANO CON IL BIGLIETTO OMAGGIO
– i tesserati Raggisolaris Academy, Faenza Basket Project, del Faenza Futura e del Basket Lugo
– i minori di 10 anni
– i portatori di handicap e il loro accompagnatore