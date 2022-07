La multiutility, che già da tempo ha attivato volontariamente questa forma di sostegno su tutti i territori serviti, per l’anno 2022 incrementa il valore annuo fino a 712 euro per nucleo familiare, con un significativo incremento rispetto al precedente importo massimo, e ne estende la fruibilità a un numero maggiore di famiglie

Il Gruppo Hera, da sempre al fianco dei propri clienti soprattutto se in situazioni di fragilità, ha deciso di incrementare per quest’anno – visto il perdurare della difficile congiuntura economica – il sostegno ai clienti domestici serviti dal teleriscaldamento attraverso l’attivazione di una componente integrativa del bonus sociale già da tempo previsto dalla multiutility su base volontaria su tutti i territori. In questo modo i nuclei più numerosi potrebbero ottenere un bonus sociale annuo fino a 712 euro, sempre per famiglia, con un significativo incremento rispetto al precedente importo massimo.

Gli importi e i requisiti necessari per l’assegnazione del bonus TLR

Più dettagliatamente, l’ammontare dell’integrazione stanziata dalla multiutility sarà pari a 405 euro per le famiglie fino a 4 componenti, e a 566 euro per le famiglie con più di 4 componenti.

Questo bonus economico, applicato in via straordinaria per il 2022, si andrà a sommare al bonus annuo già previsto dalla multiutility per i clienti domestici serviti dal teleriscaldamento che ammonta a 106 euro per i nuclei famigliari fino a 4 componenti o 146 euro per i nuclei famigliari più numerosi. A seguito dell’integrazione straordinaria, il contributo complessivo annuo diventerà rispettivamente di 511 e di 712 euro.

Inoltre, il bonus ordinario e straordinario verrà esteso alle famiglie con meno di 4 figli a carico con reddito ISEE fino a 12.000 euro, in quanto in precedenza la soglia di reddito massima era di 8.265 euro.

Il bonus ordinario e straordinario potrà essere richiesto da tutti i cittadini/nuclei famigliari che fruiscono del teleriscaldamento:

con un indicatore ISEE fino a 12.000 euro;

con più di 3 figli a carico e con un indicatore ISEE fino a 20.000 euro;

beneficiari di reddito di cittadinanza;

beneficiari di pensione di cittadinanza.

Come richiedere il bonus

Gli aventi diritto potranno presentare la richiesta entro il 9 settembre 2022, recandosi presso gli uffici comunali preposti. Agli aventi diritto che avranno presentato la domanda correttamente, il bonus verrà riconosciuto entro il 30 settembre 2022.

SOStegno Hera: la guida con le principali misure per le famiglie in difficoltà

Le principali forme di sostegno previste dalla multiutility per i clienti in situazioni, anche temporanee, di difficoltà economica sono riassunte anche nella guida SOStegno Hera. Alcune di queste opportunità, come i bonus per il gas, per l’energia elettrica e per il servizio idrico, sono state previste dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera), altre come il bonus sociale per il teleriscaldamento sono misure aggiuntive messe in campo dal Gruppo per integrare quanto previsto dalle autorità.