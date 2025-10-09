L’Ecomuseo delle Erbe Palustri di Villanova di Bagnacavallo ospiterà sabato 11 e domenica 12 ottobre il corso di decorazione “Terra-Fuoco”, dedicato alla tecnica del mosaico.

L’iniziativa, condotta dalla maestra Maria Elena Boschi, è rivolta a chi desidera avvicinarsi alle antiche arti decorative e alle materie prime di filiera corta, sperimentando la creazione di un oggetto ornamentale personale attraverso le tecniche del mosaico.

Le lezioni si svolgeranno dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 17, negli spazi dell’Ecomuseo, e consentiranno ai partecipanti di conoscere materiali, strumenti e modalità operative di questa arte, tra tradizione e reinterpretazione contemporanea.

Il costo del corso è di 50 euro al giorno, comprensivo di tutti i materiali e del pranzo conviviale presso la “Locanda dell’Allegra Mutanda”, con menu della tradizione romagnola.

Info e iscrizioni:

Ecomuseo delle Erbe Palustri, via Ungaretti 1

0545 280920

L’Ecomuseo delle Erbe Palustri fa parte del Ceas Bassa Romagna.