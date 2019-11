216 studenti delle classi V dell’Istituto Tecnico Nullo Baldini di Ravenna hanno appena concluso la seconda giornata del “Technical Gi Day… A scuola con Gi Group”, l’evento organizzato dalla prima multinazionale italiana del lavoro con la scuola per facilitare l’orientamento al mondo del lavoro per i ragazzi prossimi al diploma.

La collaborazione con l’ITIS Nullo Baldini si rinforza grazie a questo evento, organizzato per il terzo anno di fila, inserito nell’ambito dell’iniziativa nazionale di Corporate Social Responsibility, Destination Work.

Attraverso la testimonianza e i racconti di 13 aziende (Abr Impianti Srl, Bourbon Offshore DNT, Biesse Sistemi Srl, Compagnia Progetti Srl, Consar Group, DCS Tramaco Srl, Eurocompany Srl Società Benefit, Gruppo Hera, Rosetti Marino Spa, Sica Spa, Simatica Group, Vandemoortele Italia Spa, Yara Italia Spa), gli studenti hanno avuto modo di approfondire la storia delle realtà aziendali e le competenze più richieste.

“L’acquisizione di soft skills da parte dei candidati è diventato un fattore imprescindibile per l’employability, oltre alle technicalities specifiche e di settore che sono sempre più richieste dal mercato in cui operano le aziende alle prese con Industria 4.0 –commenta Katia Rutigliano Professional Consultant di Gi Group– In veste di intermediari tra aziende e candidati, per noi è importante creare delle occasioni di incontro e confronto che consentano si accorciare il gap tra scuola e mondo del lavoro, oltre ad essere un valido strumento per valorizzare le realtà del territorio”

Entrambe le giornate sono state ospitate presso l’auditorium dell’Istituto dove, oltre alle presentazioni di Gi Group e delle imprese coinvolte, i ragazzi hanno potuto mettersi alla prova attraverso un quiz online fruibile da smartphone per testare le loro soft skills.