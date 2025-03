Ottimi risultati per Technacy (assieme alla sua business unit FBL Mobile Company), alla quarta partecipazione consecutiva con un suo stand al Mobile World Congress 2025 di Barcellona, la principale fiera mondiale dedicata all’innovazione tecnologica e alle telecomunicazioni, che si è svolta la scorsa settimana.

L’evento – che ha visto la partecipazione di quasi 110 mila visitatori e circa 2900 aziende, sponsor e partner da tutto il mondo – ha rappresentato un’importante opportunità per rafforzare la presenza dell’azienda nel mercato globale.

Durante la fiera, Technacy ha consolidato i rapporti con gli operatori di telefonia mobile in terra spagnola, ponendo solide basi per progetti di collaborazione con la Pubblica Amministrazione (che verranno ufficializzati nei prossimi mesi). Inoltre, molte aziende già clienti hanno visitato lo stand dell’azienda romagnola, dimostrando la fiducia continua nei suoi prodotti e soluzioni. L’evento è stato anche un’occasione preziosa per incontrare partner internazionali e stringere nuove relazioni strategiche, che contribuiranno alla crescita e allo sviluppo nei mercati esteri.

“La nostra partecipazione al MWC25 ha confermato ancora una volta l’unicità della nostra tecnologia e dei nostri prodotti – ha dichiarato Vittorio Foschi – CEO di Technacy. Ogni anno riscontriamo un crescente interesse nel nostro lavoro, e questo ci motiva a innovare continuamente per offrire soluzioni sempre più avanzate e performanti”.

La presenza al MWC25 ha confermato il ruolo di Technacy come punto di riferimento nel settore, rafforzando la sua posizione nel panorama tecnologico internazionale. L’azienda guarda ora con entusiasmo ai prossimi passi e alle opportunità che si prospettano nel corso dell’anno.