Sold out ed emozioni: spettatori emozionati durante e dopo lo spettacolo di beneficenza “Re per una notte” svoltosi presso il teatro Rasi di Ravenna. Lo spettacolo co ideato dal Cav. Fabio Marzufero con la magistrale regia di Zagor Borghesi il quale,con impegno costante,ha diretto 22 cittadini improvvisatisi attori. L’impegno profuso per le prove dato dai 22 cittadini improvvisatisi attori, è durato ben cinque mesi. Il risultato finale ha ben ripagato la determinazione e l’amore che queste persone hanno dedicato al fine di raggiungere l’obiettivo di devolvere quasi l’intero incasso (tranne le spese di biglietteria) al progetto “Durante e dopo di noi “, in tutela delle persone disabili, promosso dalla Cooperativa sociale la Pieve. La cifra raggiunta è di €. 2188 (escluse commissioni) con aggiunta di € 150 di donazioni spontanee. Non sono mancati momenti divertenti creati rivisitando vecchi sketch. Presenti all’evento l’Assessore Gianandrea Baroncini, il cantante lirico Raffaello Bellavista, il presidente della Cooperativa sociale la Pieve Idio Baldrati e l’educatore Christian Rivalta. Il Cav. Fabio Marzufero ha evidenziato l’impegno profuso dai cittadini attori e l’importanza del progetto per il quale è devoluta la donazione. Una parte dello spettacolo è stata dedicata alla bellezza dei monumenti Ravennati. Altri momenti sono stati rivolti alla telematica relativa alla violenza psicologia e fisica sulle donne. Si Ringrazia il Comune di Ravenna, RavennaTeatro, ufficio stampa cooperativa La Pieve, B.O. Service di Paolo Baldini e AudioÉlite per l’importante contributo reso all’evento.