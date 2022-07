Secondo appuntamento, lunedì 11 luglio alle ore 21.15 in Piazza Nenni a Faenza, con l’edizione 2022 di Teatro Ragazzi nella Molinella, la rassegna di Teatro Masini Estate dedicata a tutti i bambini e le famiglie. Ad andare in scena sarà la compagnia La Baracca – Testoni Ragazzi con la pièce Sapore di sale. L’odissea di una sardina, uno spettacolo di teatro d’attore, d’ombre e video-proiezioni scritto, diretto e interpretato da Bruno Cappagli e Fabio Galanti.

Ogni anno le sardine compiono un viaggio incredibile da sud a nord, una spettacolare migrazione che le porta a dover affrontare ogni volta minacciosi predatori. Viaggiano insieme, unite in centinaia di enormi banchi scintillanti che durante il percorso creano spettacolari vortici argentati.

La forza e la tenacia con cui questi piccoli pesci decidono di compiere il loro viaggio e di far fronte ai pericoli, sono stati fonte di ispirazione per la creazione di questo spettacolo, che ha voluto portare

in scena il coraggio, la bellezza e la poesia che l’avventura del viaggio sa regalare.

Due pescivendoli, Gavino e Gilberto, in una delle tante mattine al mercato, mentre sistemano le loro cassette del pesce perdono una sardina che riesce a scappare dalle loro mani e a sparire nel mare. Gavino non può accettare di lasciarsi sfuggire uno dei suoi pesci. Decide così di inseguirla per catturarla di nuovo. Gilberto lo asseconda, spinto, però, dalla voglia di seguire la sardina nella sua avventura in mezzo al mare.

Inizia così un viaggio che si rivelerà avventuroso soprattutto per i due pescivendoli, che all’inseguimento della sardina si inabisseranno nel profondo blu del mare, tra i coralli e i pesci colorati, per poi prendere il volo e raggiungere terre calde come il deserto e luoghi misteriosi come la giungla, fino ad arrivare ai ghiacci del polo. Un inseguimento che si concluderà quando finalmente la sardina raggiungerà le altre compagne per danzare con loro.

Biglietti: 5 euro; gratuità per bambini 0-3 anni

Prenotazioni telefoniche (0546 21306): dal lunedì al venerdì dalle ore 11 alle ore 13

Vendita online su Vivaticket

Nella sera di spettacolo la Biglietteria nel Voltone della Molinella aprirà un’ora prima dell’inizio della rappresentazione.

In caso di maltempo, lo spettacolo andrà in scena all’interno del Teatro Masini.