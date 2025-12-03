Teatro Pedrini: ripresi i lavori per un recupero atteso da un ventennio

È ripartita nei mesi scorsi la riqualificazione al Teatro Pedrini di Brisighella. Durante l’estate è stato necessario cambiare la ditta che stava svolgendo i lavori. Il blocco del cantiere aveva creato una certa preoccupazione nel borgo medievale per un restauro attesa da un ventennio. Si tratta solo dell’ultimo dei problemi che ha caratterizzato negli anni il progetto di recupero del teatro. Viste le varie difficoltà incontrate negli anni, col sindaco Pederzoli non si è parlato di tempistiche, ma delle volontà dell’amministrazione per il futuro.

Attorno al recupero del Teatro Pedrini, nel borgo medievale si sta consumando da anni una disputa fra centrodestra e centrosinistra senza esclusione di colpi a causa di un finanziamento perso della Regione Emilia-Romagna da 500 mila euro. Dopo alcuni post sui social che addebitavano all’amministrazione comunale la responsabilità per aver perso i fondi, il sindaco in conferenza stampa ha dirottato la colpa sugli uffici dell’Unione della Romagna Faentina, chiarendo che i fondi per il restauro del Pedrini non erano destinati alla scuola elementare di Brisighella