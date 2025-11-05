Sabato 8 novembre dalle ore 10 alle ore 18 la biglietteria del Teatro Masini sarà aperta per dare “il via” alla prevendita dei biglietti per tutti gli spettacoli della Stagione 2025/26.

Dal giorno successivo, domenica 9 novembre, i biglietti saranno disponibili per l’acquisto online tramite il servizio Vivaticket.

La rassegna di Prosa sarà inaugurata, dal 18 al 20 novembre, dalla commedia brillante La strana coppia di Neil Simon, interpretata dall’affiatato duo Giampiero Ingrassia e Gianluca Guidi. Partirà poi da Faenza la tournée 2025/26 di Gli Innamorati, di Carlo Goldoni, nuova co-produzione di Accademia Perduta/Romagna Teatri, adattata in chiave contemporanea e diretta da Roberto Valerio e interpretata, nei ruoli principali, da Claudio Casadio, Loredana Giordano, Valentina Carli e Leone Tarchiani (5-7 dicembre).

Seguirà Brokeback Mountain, spettacolo di Ashley Robinson, diretto da Giancarlo Nicoletti e interpretato da Edoardo Purgatori, Filippo Contri con Malika Ayane accompagnata da una live band (7-9 gennaio). Umberto Orsini e Franco Branciaroli tornano sul palcoscenico del Masini con I ragazzi irresistibili di Neil Simon (19-21 gennaio), seguiti da Moni Ovadia, protagonista di Moby Dick, sontuoso allestimento del capolavoro di Melville, diretto da Guglielmo Ferro (11-13 febbraio). Il geniale regista Alfredo Arias mette in scena La Tempesta di Shakespeare (7-9 marzo), per poi lasciare il palco a Cesare Bocci e Vittoria Belvedere, protagonisti di Indovina chi viene a cena (31 marzo – 2 aprile).

La rassegna Percorsi aprirà con Oltre. Come 16+29 persone hanno attraversato il disastro delle Ande, uno spettacolo di Linda Dalisi e Fabiana Iacozzilli (8 dicembre). Seguirà Il medico dei maiali, commedia di Davide Sacco interpretata da Luca Bizzarri, Francesco Montanari, David Sebasti e Mauro Marino (6 febbraio). Elio Germano e Teho Teardo presenteranno poi La guerra com’è, “traduzione” in voce e musica delle parole di Gino Strada e del suo libro Una persona alla volta (16 febbraio). Torna al Teatro Masini Davide Enia, con lo spettacolo Autoritratto (10 marzo). Seguirà N.E.R.D.s – sintomi, spettacolo di Bruno Fornasari diventato un “cult” della “commedia crudele”! Un racconto che parte dalla famiglia come rassicurante paradigma di una società sana per raccontarci il rovescio della medaglia (27 marzo).

Per il cartellone Comico, si alterneranno sul palcoscenico del Masini Paolo Cevoli (13 novembre), Alessandro Bergonzoni (16 dicembre), Raffaello Tullo, già noto al pubblico faentino grazie agli spettacoli della sua Rimbamband (15 gennaio) e Alice Mangione (15 febbraio).

Nel merito dell’arte coreutica, il Teatro Masini proporrà il balletto classico La Bella Addormentata del Russian Classical Ballet (11 dicembre), la danza neoclassica di Lyric Dance Company con Madame. Omaggio danzato ad una diva: Maria Callas (24 gennaio) e Spellbound Contemporary Ballet con una speciale Serata Spellbound: tre diverse performances coreografate da Mauro Asolfi e Jacopo Godani (28 febbraio).

Le Favole, programmate la domenica pomeriggio alle ore 16, porteranno sul palcoscenico Granny e Lupo di TCP Tanti Cosi Progetti (23 novembre), 333 porcellini de La Piccionaia (14 dicembre), L’acciarino magico de Il Baule Volante (18 gennaio), Seggioline del Teatro Telaio (1 febbraio), Il Principe Ranocchio del Centro Teatrale Da Ponte (22 febbraio) e Pollicino Dorè di Proscenio Teatro (15 marzo).