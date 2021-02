Da dieci anni il Teatro Due Mondi organizza il progetto Senza Confini, il laboratorio teatrale riservato ad attori e non attori. A causa della pandemia, ovviamente, il laboratorio negli ultimi mesi non si è potuto svolgere, così il Teatro Due Mondi ha deciso di far partire una nuova iniziativa:

“Da dieci anni facciamo progetti coi quali, attraverso il teatro, incontriamo persone di diversa età e provenienza, cittadine e cittadini del mondo che cercano un luogo dove si cancellano confini e frontiere. Creiamo spazi e tempi di relazione dove accogliere chi viene da lontano o chi, seppur vicino, sente l’esigenza di scambiare storie e pensieri. E poi andiamo nelle piazze con Azioni teatrali, scene corali e coreografiche, parole e suoni per incontrare altri, sempre con l’obiettivo di mescolare le differenze.

In questo lungo tempo, centinaia di persone hanno attraversato le porte del nostro teatro e con loro abbiamo condiviso momenti di forti emozioni, di sorrisi, di vicinanza. Poi tanti sono partiti per altri viaggi, altre scelte dettate dal corso della vita, altri impegni o interessi. Ma tutti hanno lasciato qualcosa, un frammento che contribuisce a creare un grande mosaico colorato di cento sfumature”.

Come rimettere in moto oggi, in tempo di Covid, tutta quella energia?

“Nelle prossime settimane pubblicheremo brevi video che ripercorrono le tappe pubbliche che in questi anni hanno contribuito a caratterizzare il nostro approccio con le persone, frammenti di Azioni in strada che hanno creato occasioni di riflessione, bellezza e commozione.

A questi aggiungeremo a cadenza settimanale delle piccole testimonianze in video di amiche e amici che hanno partecipato ai nostri progetti e che ora vogliamo rivedere per sentirci vicini.”

Azione di Riavvicinamento il titolo del nuovo progetto

“Oggi, impossibilitati da questa pandemia che ci circonda a riprendere i progetti “dal vivo”, lanciamo questa azione di riavvicinamento con l’intento di rientrare in contatto con amici vicini e lontani e per raccogliere immagini e parole che contribuiscano a ricreare il grande cerchio di mani che si stringono.

Abbiamo chiesto a tanti di inviarci un breve saluto che ci racconti dell’oggi che ora stanno vivendo; chi vuole potrà aggiungersi liberamente al progetto come in molte nostre proposte, basta volerlo fare”.

I contributi video vanno inviati a info@teatroduemondi.it, diventeranno parte di questa Azione a distanza che sarà archivio di memoria e di speranze per il futuro.