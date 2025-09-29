I giovani del Team Technipes #inEmiliaRomagna, ideato da Davide Cassani, presieduto da Gianni Carapia e diretto dai tecnici Francesco Chicchi, Michele Coppolillo e Mauro Calzoni, con Gian Luca Giardini nel ruolo di project manager, continuano a crescere con una serie di risultati di rilievo. Risultati significativi anche per il main sponsor Technipes, azienda di Santarcangelo di Romagna presieduta da Raffaele Barosi, attiva a livello internazionale nella produzione di macchine ed impianti per il confezionamento industriale.

Sabato 27 settembre, al GP Varignana, la squadra è stata protagonista su un percorso tecnico e spettacolare, chiudendo con Luca Bagnara 6° e Alessandro Cattani 10° dopo una gara intensa e combattuta, che ha entusiasmato il pubblico nel circuito finale di Varignana.

Domenica 28 settembre, al Piccolo Giro dell’Emilia, i corridori hanno corso compatti come squadra: prima con la fuga di Leonardo Meccia e Ivan Toselli, poi di nuovo con Meccia in avanscoperta e poi con l’attacco di Alessandro Cattani dopo 130 km di gara. Raggiunto dal danese Dennis Lock, che successivamente si è imposto, Cattani è stato agganciato da altri tre corridori e con loro si è giocato il podio, conquistando un ottimo 3° posto finale. Un podio che chiude positivamente un fine settimana di gare sulle strade di casa, in Emilia-Romagna, confermando la crescita e la continuità del gruppo. Bei risultati che fanno seguito alle due vittorie ottenute nell’ultimo mese, con Marco Martini al GP San Luigi di Sona (VR) e Alessandro Cattani nella cronometro di Firenze.

La squadra ha fin dall’inizio l’obiettivo di mettere in luce i propri giovani talenti, confermando la validità di un progetto nato nel 2019 da un’idea di Davide Cassani e sostenuto da APT Servizi Emilia-Romagna e Consorzio Terrabici. Al fianco della squadra ci sono marchi di grande prestigio: Technipes, APT Servizi Emilia Romagna, FTC, Suzuki, Caffè Borbone, Pinarello, NEB18, Salice, Molino Naldoni, Blacks, FSA, Vision, Enervit, Selle Italia, Sidi, Lotto, Bertoldo, Banco BPM, Biotex, Garmin, Coachpeaking, Consorzio Terrabici, Personalizzandia, Relab, Bike Passion, Pneus Tecnica Faenza, Grifoflex, Mateg, Mericat e Vimart.