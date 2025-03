Dopo il bel 4° posto di Marco Martini a Villa Musone di Loreto (An) domenica 23 marzo nella volata del drappello di testa, con un brillante finale in una corsa che aveva visto Pietro Dapporto nella fuga di giornata, è positivo il bilancio del primo mese di gare nel calendario italiano per il Team Technipes #inEmiliaRomagna, già più di dieci volte in top-5 nel 2025.

Il nuovo, atteso, appuntamento è con la Settimana Internazionale Coppi e Bartali, l’importante corsa a tappe organizzata dal GS Emilia di Adriano Amici, che da martedì 25 a sabato 29 marzo vedrà i corridori impegnati in cinque tappe piuttosto impegnative da Ferrara a Forlì.

Il Team Technipes #inEmiliaRomagna è al via con Riccardo Archetti, Luca Bagnara, Samuele Bonetto, Alessandro Cattani, Luca Martignago, Marco Martini e Ivan Toselli. Atleti che hanno dimostrato in avvio di stagione di avere una “buona gamba”, pronti a dare battaglia al confronto con una startlist che vede anche 8 team World Tour e altrettanti Professional, oltre a una significativa rappresentanza Continental.

Il pubblico romagnolo farà il tifo per la formazione del territorio, nata nel 2019 da un’idea di Davide Cassani e promosso da APT Servizi Emilia Romagna, che dal 2023 vede come main sponsor l’azienda Technipes, che da Santarcangelo di Romagna guadagna sempre più credibilità nel settore del confezionamento industriale di prodotti solidi, realizzando macchine ed impianti per la pesatura, l’insacco ed il confezionamento.

In Romagna l’attesa sarà anche per Luca Bagnara, di Reda di Faenza, al quarto anno da U23 e con buone ambizioni nel 2025.

La partecipazione a una gara di prestigio come la “Coppi e Bartali” è occasione di promozione anche delle importanti partnership stagionali con marchi importanti quali Technipes, APT Servizi Emilia Romagna, FTC, Suzuki, Caffè Borbone, Pinarello, NEB18, Salice, Molino Naldoni, Blacks, FSA, Vision, Enervit, Selle Italia, Sidi, Lotto, Bertoldo, Banco BPM, Biotex, Garmin, Coachpeaking, Consorzio Terrabici, Personalizzandia, Relab, Bike Passion, Pneus Tecnica Faenza, Grifoflex, Mateg, Mericat e Vimart.

La corsa rappresenta un banco di prova fondamentale per la squadra, che si confronterà con avversari di altissimo livello su percorsi impegnativi e selettivi.

Per il Team Technipes #inEmiliaRomagna si tratta di un appuntamento strategico, che unisce l’impegno sportivo all’identità territoriale, data la forte connessione con la terra d’origine e le sue eccellenze, tra cui anche le principali gare ciclistiche del territorio come la Settimana Internazionale Coppi e Bartali.