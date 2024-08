MOTO2

Una domenica entusiasmante quella della QJMOTOR GRESINI Moto2, che vede entrambi i piloti in lotta per il podio. Scatta dalla settima casella della griglia Manuel Gonzalez, nel giorno del suo ventiduesimo compleanno. Il numero #18 perde subito qualche posizione a causa di un paio di contatti nel primo giro ritrovandosi dodicesimo. Da lì inizia la sua rimonta: con passo veloce e costante risale fino alla terza posizione, mantenendola fino a due giri dalla fine. Poi la battaglia con Vietti e Garcia: taglia il traguardo in quinta posizione conquistando 11 punti importanti per il campionato, dove ora si trova in sesta posizione, a -72 punti dal leader.

Domenica positiva anche quella di Albert Arenas: il numero #75 parte sesto, ma anche lui si ritrova costretto alla decima posizione a causa di qualche contatto alla partenza. Poi il buon feeling con la moto gli permette si segnare una serie di giri veloci, grazie ai quali riesce a risalire fino alla terza posizione, e mantenerla fino al nono giro. Poi qualche vibrazione alla moto lo costringe ad abbassare il ritmo: chiude la gara in una buona ottava posizione.

MOTOGP

Buona prova per il Team Gresini MotoGP che nella domenica di Silverstone piazza entrambi i propri alfieri nelle prime posizioni. Sulle moto ancora i colori in ricordo di Fausto Gresini, già utilizzati negli ultimi due gran premi di Misano: la Garelli con cui Gresini vinse i titoli nel 1985 e nel 1987 nella classe 125.

In Inghilterra, quarta piazza finale per Marc Marquez, a pochi decimi dal podio e settima per il fratello Alex.

Punti importanti per fiducia e campionato con il 93 che perde sì una posizione in classifica (4º dietro ad Enea Bastianini, ma rimane a 62 punti dalla vetta di Martin. Alex chiude invece la top10 nella generale con il Team Gresini MotoGP attualmente terzo nella classifica a squadre dietro a Ducati ufficiale e Pramac.

Si chiude così una prima parte di stagione con ben 10 podi all’attivo per la squadra faentina, attesa dall’appuntamento austriaco tra meno di 15 giorni.